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Происшествия 10 марта 2025 10:02

Бастрыкину доложат о нападении группы подростков на отца и сына в Казани

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Председателю СК России Бастрыкину доложат о нападении группы подростков на отца и сына в Казани. Накануне в социальных сетях появилось видео с нападением группы подростков на казанца с несовершеннолетним сыном в ЖК «Салават Купере». По данному факту следственными органами СК России по Республике Татарстан проводится проверка по статье «Хулиганство».

Председатель СК России Бастрыкин поручил руководителю СУ по Республике Татарстан Липскому представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

«Татар-информ» рассказывал, что мужчина утверждает, что юноши неоднократно угрожали его сыну. Когда он попытался выяснить причину и поговорить с ними, его и его сына избили.

#нападение #Бастрыкин Александр
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