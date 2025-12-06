Жители России начали получать уведомления о создании домовых чатов в MAX

Жители России стали получать уведомления от портала «Госуслуги» о создании домовых чатов в мессенджере MAX. Об этом сообщает РИА Новости.

«Присоединяйтесь к официальному чату вашего дома. <…> В доме по адресу <…> Красногорск появился официальный чат в мессенджере МАХ», – предлагается пользователям в сообщении.

В уведомлении перечисляются плюсы официального чата: «Безопасный, надежный – работает при блокировке интернета. <…> Ссылка на чат не меняется даже при смене управляющей компании – чат сохранится со всей историей. <…> Удобно отслеживать новую информацию – чат объединит всех соседей и заменит переписки в разных мессенджерах».

По данным на 17 ноября, более 61% домовых чатов в Татарстане уже перешли на платформу MAX.

Ранее сообщалось, что в MAX планируется запуск телемедицинских консультаций для жителей Татарстана. Врачи смогут корректировать лечение дистанционно после очного приема пациентов.