В MAX появятся телемедицинские консультации для жителей Татарстана

Минздрав Татарстана активно внедряет медицинские сервисы в мессенджер MAX. Часть задумок уже реализована, а часть находится в тестовом режиме. Об этом телеканалу «ТНВ» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Антон Ефремов.

«Вместе с Минцифрой Татарстана мы уже реализовали в боте на базе MAX запись на прием к врачу. Им воспользовались уже более тысячи наших граждан, что удивительно, потому что мы еще даже не пытались его популяризировать», – сказал он.

Кроме того, в течение 2-3 месяцев планируется провести тест пилотной версии телемедицинских консультаций. К лету сервис планируют масштабировать на всю республику. Консультации будут проводить врачи после очного приёма, чтобы корректировать лечение дистанционно.

«Также в планах сокращение времени пребывания от регистратуры до получения услуги, начиная с двух простых сервисов — это согласие на обработку персональных данных и согласие на медицинское вмешательство, как, например, при плановом походе к стоматологу. Еще есть большие планы на активные уведомления, например, что пора сделать плановую вакцинацию или что медицинские документы уже поступили и их можно скачать (например, после проведения лабораторных исследований)», – добавил Ефремов.