Жители поселка Молодежный Альметьевского района получили обновленные дворы

Жители поселка Молодёжный Альметьевского района теперь могут проводить время во дворе с комфортом и пользой. В рамках республиканской программы «Наш двор», инициированной Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, здесь завершены работы по благоустройству дворов по адресам: ул. Комсомольская, дома 2, 3, 4 и ул. Школьная, дома 9 и 11.

Во дворе появилось новое дорожное покрытие, установлены современные светильники, удобные скамейки и урны. Для маленьких жителей оборудована просторная детская площадка с игровыми элементами.

Как уточнили в пресс-службе администрации муниципалитета, программа охватывает в этом году 24 двора Альметьевского района – в поселках Молодежный и Нижняя Мактама, на ж/д станции Калейкино и селе Русский Акташ.

Обновленные территории уже стали местом притяжения для детей и взрослых: теперь гулять, играть и просто отдыхать на свежем воздухе стало еще приятнее.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане программа благоустройства «Наш двор» на 2025 год выполнена на 63%.

Программа «Наш двор» была запущена в 2020 году по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова. За это время в Татарстане благоустроили 5174 дворовые территории. Еще 678 дворов в 16 муниципальных образованиях региона приведут в порядок в этом году.