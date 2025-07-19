Программа «Наш двор» в Татарстане выполнена на 63%

В Татарстане программа благоустройства «Наш двор» на 2025 год выполнена на 63%. Об этом заявила директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина сегодня на совещании в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Провел совещание в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципальными районами Раис Татарстана Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

По словам Зиннатуллиной, Арский район закрыл весь объем работ, запланированный в районе по программе, а Заинский район успешно завершил программу этого года.

Отмечается опережение графика по ряду направлений. Так, дорожные работы выполнены на 72% – на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Работы продолжаются в 241 дворе 14 муниципалитетов, а в 318 дворах они уже завершены.

Установка наружного освещения также идет с опережением – выполнено 73% от плана. Освещение уже смонтировано в 398 дворах, продолжается в 174 дворах на территории 12 муниципальных образований.

Общее выполнение по монтажу оборудования составляет 45%. Монтаж завершен в 196 дворах республики, продолжается в 173 дворовых территориях.

В настоящее время проводится приемка объектов. В частности, сданы 4 двора в Арском районе, 5 – в Советском районе Казани и 4 – в Нижнекамском районе.

Программа «Наш двор» была запущена в 2020 году по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова. За это время в Татарстане благоустроили 5174 дворовые территории. Еще 678 дворов в 16 муниципальных образованиях региона приведут в порядок в этом году.