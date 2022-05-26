Жители поселка Царицынский Бугор на время останутся без газоснабжения

Ряд частных жилых домов в поселке Царицынский Бугор Советского района Казани 31 мая останется без газоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Отключение будет вызвано техническими работами на газорегуляторном пункте по улице Возрождения, уточнили в ЭПУ «Казаньгоргаз».

С 8 часов 31 мая и до окончания работ 1 июня газа не будет в части зданий, расположенных по улицам Бэхетле, Возрождения, Кристальная, Кулагинская, Кулагинский проезд, Сандугач, Саф и Энже, а также в переулке Бэхетле и садовом некоммерческом товариществе «Радуга-2». Полный список домов опубликован на портале мэрии.

Жителей домов просят на время проведения работ закрыть краны на опусках перед газовыми приборами. При их повторном пуске нужно проветрить помещение, проверить наличие тяги в дымоходе и обеспечить доступ в жилье сотрудникам эксплуатационной газовой службы.

При появлении запаха газа нужно немедленно прекратить пользоваться газовыми приборами, перекрыть краны, открыть окна или форточки для проветривания, покинуть помещение и вызвать аварийную газовую службу по телефонам: 04, 104 (с мобильного) и 112.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня, 26 мая, в поселках Константиновка и Щербаково будет временно прекращена подача газа.