Жители казанского поселка Константиновка 26 мая останутся без газоснабжения

Ряд индивидуальных и многоквартирных жилых домов в поселке Константиновка Советского района Казани 26 мая останется без газоснабжения. Это произойдет из-за работы по техническому обслуживанию газораспределительного пункта, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

С 8 часов 26 мая и до окончания работ 27 мая газа не будет в части зданий, расположенных по улицам Белокаменная, Белоозерская, Беркутова, Извилистая, Изумрудная, Крылатская, Лесная, Малахитовая, Миляшле, Привольная, Советская и Центральная, а также в переулках Беркутова, Извилистом и Миляшле. Полный список домов опубликован на портале мэрии.

Жителей поселка просят закрыть краны перед газовыми приборами (при их повторном пуске нужно проветрить помещение), проверить наличие тяги в дымоходе и обеспечить доступ в жилье сотрудникам эксплуатационной газовой службы, рассказали в ЭПУ «Казаньгоргаз».

При появлении запаха газа нужно немедленно прекратить пользоваться газовыми приборами, перекрыть краны, открыть окна или форточки для проветривания, покинуть помещение и вызвать аварийную газовую службу по телефонам: 04, 104 (с мобильного) и 112.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 26 мая на других улицах поселка Константиновка и в поселке Щербаково также будет на время прекращена подача газа.