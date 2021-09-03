Жители поселка Аракчино смогут бесплатно привить и стерилизовать собак

В эту субботу мобильный пункт вакцинации и стерилизации домашних питомцев посетит поселок Аракчино в Кировском районе Казани. Прием будет вестись с 10.00 до 14.00, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Помимо прививок, животному могут выдать ветпаспорт, чипировать его или повесить бирку на ухо.

Привести собак в мобильный пункт смогут все желающие, все услуги оказываются бесплатно. Специалисты будут ждать посетителей у ДК «Красная горка» по улице Приволжская, 97а.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мобильный пункт будет работать в Казани до октября. С графиком посещений можно ознакомиться по ссылке.