Жители одного из сел РТ изготовили более 3 тыс. окопных свечей и 200 масксетей для СВО

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Жители деревни Карманово в Татарстане с начала 2023 года организовали в сельском клубе постоянную работу по изготовлению маскировочных сетей и окопных свечей для участников специальной военной операции. К настоящему времени сельчане изготовили и направили на фронт 3 123 окопные свечи и более 200 маскировочных сетей.

Инициатором волонтерского движения выступила заведующая сельским клубом Рамиля Мухасимова. По ее словам, в период начала мобилизации жители решили объединиться, чтобы оказать посильную помощь военнослужащим.

После обращения к волонтерам Заинска в клуб были переданы материалы и схема станка для плетения сетей. Конструкцию изготовил местный житель Хамиф Гильмуллин. Технологию плетения активисты освоили самостоятельно.

К работе подключились как женщины, так и мужчины. Производство окопных свечей организовал Нияз Хадиуллин. Для расплавления парафина в деревне изготовили специальный безопасный аппарат. Парафин, банки и картон заготавливают всем селом, часть средств поступает от благотворителей. Работа ведется на регулярной основе.

Сельчане формируют как общие гуманитарные грузы, так и именные посылки для бойцов, связанных с деревней.

По запросу одного из военнослужащих жители полностью укомплектовали автомобиль необходимыми вещами и отправили его в зону проведения спецоперации. В маскировочные сети традиционно вкладывают небольшие наборы с предметами первой необходимости.

12 февраля волонтеров Карманово посетили ветеран Вооруженных сил, капитан II ранга Валентин Атласов, а также руководитель группы «Заинск с вами» Елена Хисамутдинова. Атласов сообщил, что командование направило добровольцам благодарственные письма. Одно из них — от имени командира воинской части № 29657 — было вручено жителям деревни.

По словам организаторов, в волонтерской деятельности участвует большинство жителей: одни работают в клубе, другие оказывают финансовую поддержку.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

