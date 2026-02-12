«Эти сети спасают жизнь»: заинские волонтеры сплели более 500 защитных полотен

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Волонтеры села Керекес Заинского района с декабря 2023 года изготовили почти 550 маскировочных сетей для участников специальной военной операции. 11 февраля состоялся выезд к активистам, которые продолжают работу в ежедневном режиме.

Жители села приступили к плетению сетей 5 декабря 2023 года. На сегодняшний день ими изготовлено 547 изделий, во время визита волонтеры завершали 548-ю защитную сеть. Работают они в старом деревянном доме – бывшем здании школы. В небольшом двухкомнатном помещении есть электричество, однако отсутствует отопление.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Зимой тепло обеспечивают две электрические батареи, при этом температура в комнате во время визита составляла около 10 градусов.

«Во время новогодних каникул мы позволили себе передохнуть четыре дня и снова продолжили нашу миссию. Потому что мы понимаем: эти сети кому-то спасают жизнь. Кроме того, мы сплотились, очень сдружились между собой. Общее дело нас объединяет. В среднем каждый день плетут сети 11–12 человек», – рассказала волонтер Табрия Динмухаметова.

Одной из активисток является 54-летняя Гульнара Нажмиева, уроженка Заинского района. Вместе с 87-летней матерью Расимой Асафовной она готовит для бойцов сухие продукты. «Мы с мамой настоящие патриоты своей страны. Она дитя Великой Отечественной войны, знает ужасы войны, поэтому очень переживает за парней. Ребята там все герои. Поэтому надо помогать им. Я об этом всегда и везде рассказываю», – отметила Нажмиева.

На ее груди – медаль «За содействие СВО», врученная руководителем волонтерской группы «Заинск с вами» Еленой Хисамутдиновой. Активистка также получила благодарственное письмо от командира 75-го отдельного мотострелкового полка за оказанную помощь.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

По словам Нажмиевой, среди волонтеров есть женщины, чьи сыновья находятся на фронте, а также те, кто потерял своих детей.

«Поэтому мы не можем сидеть дома, по совести мы сюда ходим и хотим помочь нашим солдатам. Спасибо Елене Викторовне Хисамутдиновой, она наш организатор, очень нам помогает», – добавила она.

В тот же день волонтеров посетил ветеран Вооруженных сил, капитан II ранга Валентин Атласов, который 14 раз доставлял гуманитарную помощь участникам СВО. Он поблагодарил активистов за работу и вручил благодарственное письмо от имени командира воинской части № 29657. Во встрече также приняла участие Елена Хисамутдинова, а гармонист Марс Гуреев выступил с концертной программой.

Визит стал для волонтеров знаком признания их труда и небольшим праздником: несмотря на ежедневную нагрузку, они подпевали и танцевали под звуки гармони.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной