Жители нижнекамского села Сухарево смогут привиться от Covid-19 в новом ФАПе

У жителей Сухаревского сельского поселения Нижнекамского района РТ появилась возможность привиться от коронавирусной инфекции в новом фельдшерско-акушерском пункте, открытие которого состоялось на этой неделе.

По информации пресс-службы главы муниципалитета, открытие ФАПа стало долгожданным событием для местных жителей, оно будет обслуживать 600 человек. Ранее медучреждение располагалось на втором этаже местного Дома культуры.

Новое здание по модульной технологии построили в рамках программы усовершенствования первичной медико-санитарной помощи населению, на работы было выделено 4,7 млн рублей. Площадь здания составляет 63 кв. метров, оно укомплектовано всем необходимым оборудованием.

Руководитель Управления здравоохранения Сергей Мерясев отметил необходимость создания условий для вакцинации, и на сегодняшний день у сельчан появилась такая возможность.

«Важно, чтобы наши сельские жители тоже прививались от коронавируса и не приносили заразу домой, в ФАПе для вакцинации есть все условия. Здесь можно пройти и диспансеризацию, поэтому пусть сельчане болеют как можно реже приходят сюда только для профилактических обследований», — сказал руководитель.

«Сельчан прививают двухфазной вакциной „Спутник V“», — уточнили ИА «Татар-информ» в муниципалитете.

По Татарстану за сутки прививку от коронавируса сделали более 5 тыс. человек. В общей сложности с начала кампании по вакцинации от Covid-19 привился 225 941 человек.

С 2013 года в Нижнекамском районе построено 13 ФАПов, в этом году два новых ФАПа появятся в Верхних Челнах и поселке Камском. В течение двух лет в городе химиков появятся Центр экстренный медицины, где в том числе будет оказываться высокотехнологичная медицинская помощь пациентам с инфарктами и инсультами, а в травмоцентре второго уровня будут продолжать проводить операции на позвоночнике и протезирование коленных, тазобедренных и плечевых суставов.