За сутки прививку от коронавируса сделали более 5 тысяч татарстанцев

В Татарстане с начала кампании по вакцинации от COVID привился 225 941 человек. Только за последние сутки вакцинированы 5,1 тысячи человек.
Вторую дозу вакцины получили уже 132 398 татарстанцев, уточнили в республиканском оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.
Записаться нва вакцинацию можно следующими способами:
- Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ)
- Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан,
- Единый номер 122,
- При обращении в МФЦ,
- При обращении по контактным телефонам в поликлинику.
Напомним, за последние сутки в Татарстане были официально зарегистрированы еще 34 случая коронавируса. Всего с начала пандемии их насчитывается уже 20 237.