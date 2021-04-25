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Ру Тат
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25 апреля 2021  14:11
Евгений Калашников

За сутки прививку от коронавируса сделали более 5 тысяч татарстанцев

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В Татарстане с начала кампании по вакцинации от COVID привился 225 941 человек. Только за последние сутки вакцинированы 5,1 тысячи человек.

Вторую дозу вакцины получили уже 132 398 татарстанцев, уточнили в республиканском оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

 

Записаться нва вакцинацию можно следующими способами:

  1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ)
  2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан,
  3. Единый номер 122,
  4. При обращении в МФЦ,
  5. При обращении по контактным телефонам в поликлинику.

Напомним, за последние сутки в Татарстане были официально зарегистрированы еще 34 случая коронавируса. Всего с начала пандемии их насчитывается уже 20 237.

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