За сутки прививку от коронавируса сделали более 5 тысяч татарстанцев

В Татарстане с начала кампании по вакцинации от COVID привился 225 941 человек. Только за последние сутки вакцинированы 5,1 тысячи человек.

Вторую дозу вакцины получили уже 132 398 татарстанцев, уточнили в республиканском оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

Записаться нва вакцинацию можно следующими способами:

Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ) Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан, Единый номер 122, При обращении в МФЦ, При обращении по контактным телефонам в поликлинику.

Напомним, за последние сутки в Татарстане были официально зарегистрированы еще 34 случая коронавируса. Всего с начала пандемии их насчитывается уже 20 237.