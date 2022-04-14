Жители Нижнекамска собрали более тысячи изданий по акции «Книги — Донбассу»

Жители Нижнекамска приняли активное участие в акции «Книги — Донбассу». Об этом в своем аккаунте в социальных сетях рассказала вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина.

«Мы отправили из нашего города более 1 тысячи книг в рамках акции „Книги — Донбассу“ в Казань, в региональное отделение партии „Единая Россия“. Хочу поблагодарить всех нижнекамцев, кто откликнулся. Спасибо и студентам НХТИ, которые у себя в вузе также организовали акцию и принесли детские книги, учебную литературу», — написала Камелина.

Акция «Книги — Донбассу» стартовала 5 апреля. Помимо продуктов питания и теплых вещей, из Татарстана в Донбасс отправят детские книги. Заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова выразила мнение, что детям с Украины будет полезно прочитать о России из правильных источников, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Позже главы ДНР и ЛНР обратились к России за помощью в отражении агрессии Киева, для чего была развернута специальная военная операция. Владимир Путин подчеркнул, что главная цель российских военных – защита мирного населения, а также денацификация и демилитаризация Украины.