Член «Единой России»: Детям Донбасса будет полезно узнать об истории РФ из наших книг
Собранные Татарстаном книги для детей из Донбасса могут благоприятно повлиять на их знание истории России. Об этом на акции по сбору детских книг «Книги-Донбассу» сообщила заместитель Председателя Комитета Госсовета РТ Людмила Рыбакова.
«Здесь собраны книги, с которыми каждый из нас знаком с детства. Я даже нашла "Мою первую русскую историю" Головина. В этом произведении рассказывается о событиях с древнейших времён до Великой Отечественной войны. Я считаю, что для детей с Украины будет полезно прочитать о России из правильных источников», - пояснила член фракции «Единая Россия».
Она добавила, что в учебниках на территории Украины сильно искажается история российского народа и, в частности, период войны 1941-1945 годов.
Напомним, что принести книги можно по адресу: улица Горького, 12 до 13 апреля. Все издания будут переданы в библиотеки Донбасса.