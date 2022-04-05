Член «Единой России»: Детям Донбасса будет полезно узнать об истории РФ из наших книг

Фото: Рамиль Гали/ ИА "Татар-информ"

Собранные Татарстаном книги для детей из Донбасса могут благоприятно повлиять на их знание истории России. Об этом на акции по сбору детских книг «Книги-Донбассу» сообщила заместитель Председателя Комитета Госсовета РТ Людмила Рыбакова.



«Здесь собраны книги, с которыми каждый из нас знаком с детства. Я даже нашла "Мою первую русскую историю" Головина. В этом произведении рассказывается о событиях с древнейших времён до Великой Отечественной войны. Я считаю, что для детей с Украины будет полезно прочитать о России из правильных источников», - пояснила член фракции «Единая Россия».



Она добавила, что в учебниках на территории Украины сильно искажается история российского народа и, в частности, период войны 1941-1945 годов.



Напомним, что принести книги можно по адресу: улица Горького, 12 до 13 апреля. Все издания будут переданы в библиотеки Донбасса.