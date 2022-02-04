Жители Нижнекамска помогают доставлять лекарства на дом заболевшим Covid-19

Руководитель советов территориального общественного самоуправления Нижнекамска Альфина Сунгатуллина вышла с инициативой помочь доставлять лекарства больным коронавирусом, которые проходят лечение на дому.

«Решила протянуть руку помощи нашим медикам, которым очень не просто сейчас. И больных жалко, которые ждут бесплатных лекарств, а никто не несет. Если и у вас есть желание после или до работы отвезти лекарства на пару-тройку адресов, обращайтесь. Заявку гарантирую. Стань и ты волонтером!» — призвала Альфина Сунгатуллина.

Председатели СТОС города и старшие по домам тоже поддержали эту инициативу. «Такая помощь значительно снижает нагрузку на медицинские учреждения и ускоряет обеспечение нуждающихся лекарствами», — пишут на своей странице в Instagram председатели СТОС.

Они также просят нижнекамцев не оставаться в стороне. Все, кто хочет помочь, могут обратиться по телефону: 8 (8555) 42-56-22.

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