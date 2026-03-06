Жители Нижнекамска передали новую партию гуманитарной помощи для участников СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Жители Нижнекамска продолжают поддерживать участников специальной военной операции. Почти ежедневно в пункты сбора помощи горожане приносят гуманитарные грузы, предназначенные для отправки на передовую и в военные госпитали.

Очередную партию помощи передали семья Атлашовых и коллектив детского сада №60. В частности, семья волонтеров уже второй год занимается пошивом изделий для военнослужащих и раненых бойцов.

По словам Любови и Александра Атлашовых, они начали помогать фронту после того, как увидели по телевидению сюжеты о потребностях бойцов.

«Этим занимаемся второй год. Увидели по телевизору. Начали с подушек, потом стали шить трусы. Нам выдают ткань, жители приносят материал», – рассказали они.

Супруги изготавливают наволочки, полотенца и адаптивное нижнее белье, которое предназначено для раненых и лежачих бойцов. Специальные изделия помогают ухаживать за пациентами и облегчают процесс реабилитации.

«Это адаптивные трусы для лежачих, чтобы было комфортно. Выкройку нам дали здесь», – отметили волонтеры.

За время своей работы семья уже отправила на фронт тысячи изделий. В этот раз они передали в пункт сбора около 150 готовых вещей. При этом волонтеры сразу взяли новую партию ткани, чтобы продолжить работу.

Как отметила председатель СТОС микрорайонов №8 и №11 Наталья Суворова, подобная помощь остается востребованной.

«Спасибо неравнодушным жителям за материал. Он сейчас нашел применение, очень востребован. Если у кого-то есть ткань, приносите – будем рады принять», – сказала она.

Свой вклад внес и коллектив детского сада №60. Воспитатели и родители воспитанников сплели маскировочные сети для военнослужащих.

«Занимаемся этим с нашим дружным коллективом с нового года. В этот раз передаем семь маскировочных сетей», – рассказала воспитатель детского сада Лейсан Фахуртдинова.

Вся собранная помощь будет включена в ближайший гуманитарный конвой и направлена в зону проведения специальной военной операции, а также в военные госпитали.

Пункт приема гуманитарной помощи расположен по адресу: улица Химиков, 72Б. Его организаторы отмечают, что присоединиться к сбору может любой желающий.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

