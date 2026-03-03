«Победы, только Победы»: нижнекамцы отправляют помощь на СВО и мирным жителям

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске продолжается сбор гуманитарной помощи для военнослужащих и мирных жителей. Работа не останавливается ни на один день: неравнодушные горожане приносят одежду, медикаменты, продукты и предметы первой необходимости.

Обычная картина у пункта сбора по адресу Химиков, 72 Б – подъезжает «Газель», волонтеры выносят и загружают коробки. Очередная партия самого необходимого готовится к отправке на передовую.

Среди тех, кто пришел поддержать бойцов, – школьники. «Победы, только Победы. Чтобы домой вернулись все. И чтобы дома был кто тебя ждет», – сказал Леонид Крылов, ученик школы.

В течение дня здесь может проходить несколько отгрузок. Сколько тонн гуманитарной помощи уже отправлено «за ленточку», волонтеры затрудняются подсчитать.

Пункт работает с 2022 года – практически с самого начала специальной военной операции.

«Мы отправляем груз мирным жителям Лисичанска и Рубежного через партию «Единая Россия». Все собрано неравнодушными нижнекамцами. Спасибо большое всем, кто помогает. Также за гуманитарной помощью приедут сами на машине морпехи, им уже приготовили все необходимое», – сообщила Лариса Орлова, председатель СТОС микрорайонов № 6, 7, 8.

Принять участие в сборе может каждый. Двери пункта приема гуманитарной помощи на Химиков, 72 Б открыты для всех, кто хочет поддержать российских военнослужащих.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.