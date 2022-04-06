Жители Нижнекамска отправили 8 тонн продуктов, письма и рисунки военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине, в рамках акции «Подарок воину». Об этом «Татар-информу» рассказала председатель Комитета солдатских матерей Татьяна Абрамова.

Инициатором акции выступила общественная организация «Женщины Нижнекамска». В общей сложности было собрано 970 коробок со сладостями, гигиеническими принадлежностями, одеждой, батарейками и всем необходимым. В качестве бонуса — теплые рисунки и трогательные поздравления от местных жителей.

«Мы с солдатами на связи постоянно, — рассказала собеседница агентства, — они говорят, что им нужно, и еще потом угощают местных жителей».

В посылки вошли сладости: конфеты, мармелад, шоколад, вафли, чай всех сортов, кофе, быстрорастворимые супы, каши, масло, макароны, мед, сгущенное молоко, копченые изделия, тушенка, салаты в банках. Из одежды — нательное белье, носки, футболки, а также мыло, шампуни, гели, бритвенные принадлежности, зубная паста и щетки, дезинфекторы и многое другое.

В акции приняли участие жители всего района, соседних регионов и Москвы, которые оказались здесь проездом, образовательные организации. Воспитанники детских садов и школьники нарисовали рисунки, а письма запечатали в треугольные конверты. Записки с пожеланиями писали и обычные жители района, все они, по словам председателя Комитета солдатских матерей, очень трогательные. Не остались в стороне и пожилые жители района.

«Очень было много пенсионеров, которые приносили большие сумки с продуктами. Пришли как-то бабушка с дедушкой под 80 с лишним лет. На мой вопрос: „Зачем так много? Наверное, всю пенсию истратили“, говорят: „Ребяткам все это нужно“. От нас уходили такими бодрыми, счастливыми, что смогли помочь», — поделилась Татьяна Абрамова.

Грузить посылки помогали студенты Агропромышленного колледжа, волонтеры. Данная отправка стала второй, первый груз на Украину отправили 31 марта. В планах у «Женщин Нижнекамска» продолжать и дальше помогать солдатам.