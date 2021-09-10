Жители Нижнекамска напишут «Татарча диктант» на трех площадках

В пятницу, 10 сентября, Нижнекамск присоединится ко Всемирной образовательной акции «Татарча диктант». Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

В городе будет подготовлено несколько площадок, где можно написать диктант: национально-краеведческая библиотеки имени Кул Гали (ул.Юности,13), Центральная библиотека имени Г. Тукая (ул. Тукая, 31) и центр чтения и общения «Заман» (проспект Шинников, 44).

Участие в акции могут принять и жители сельских населенных пунктов. В Нижнекамском районе будут организованы площадки в библиотеках сельских поселений: Ташлык, Шингальчи, Каенлы, Красная Кадка, а также в поселке Камские Поляны. Начало акции в 11 часов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 10 по 12 сентября в России пройдет всемирная образовательная акция «Татарча диктант». Проверить знания по татарскому языку смогут все желающие.