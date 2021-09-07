«Татарча диктант» пройдет в учреждениях, исполкоме и всех вузах Казани

С 10 по 12 сентября в России пройдет всемирная образовательная акция «Татарча диктант». Проверить знания по татарскому языку смогут все желающие, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Основным днем проведения акции в Татарстане и Башкирии станет 10 сентября, в других регионах — 11-е число, а за рубежом — 12-е. Роль главной площадки в Казани на себя возьмет Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ, также мероприятие пройдет в учреждениях, организациях и всех вузах столицы Татарстана. Помимо этого, желающие смогут принять участие в акции онлайн.

Участники из Татарстана и Башкирии напишут диктант по отрывкам из произведений писателя Гумера Баширова. Зачитает тексты профессор, доктор филологических наук Фоат Галимуллин. За рубежом участники будут писать текст под диктовку заслуженного артиста РТ, артиста Татарского государственного театра им. Галиасгара Камала Фаниса Зиганшина.

«Жители других регионов России напишут диктант по отрывку из произведения татарского поэта и писателя Ибрагима Салахова под диктовку директора филиала ФГУП ВГТРК «ГТРК „Татарстан“ Фирдуса Гималтдинова», — добавили в исполкоме.

Помимо диктанта, участников, которые будут находиться на главной площадке Казани, ждет выставка татарской письменности.

Желающие пройти акцию онлайн смогут присоединиться к ней на сайте. При этом проверка текста будет проходить автоматически.

Результаты акции можно будет узнать на сайте diktant.tatar — они будут опубликованы не позднее, чем через 30 дней после завершения «Татарча диктанта».