Жители Менделеевского района восстановили бюст Габдуллы Тукая на средства самообложения

В селе Псеево Менделеевского района состоялось торжественное открытие бюста Габдуллы Тукая, выполненного по оригинальной работе Баки Урманче. Обновленную скульптуру установили у здания сельской школы после завершения реставрационных работ.

Образ поэта был создан Баки Урманче еще в 1980-е годы. Народный художник РСФСР и лауреат премии имени Тукая на протяжении своей творческой жизни неоднократно обращался к теме великого татарского поэта. С 1983 года бюст находился на площади перед сельским Домом культуры, однако со временем потребовал серьезного восстановления.

Реставрацией занимались мастера из Елабуги. Работы были выполнены за счет средств самообложения жителей. После завершения восстановления было принято решение перенести памятник на новую площадку – к школе, где он станет частью образовательного и воспитательного пространства.

Связь автора и героя скульптуры имеет особое значение. Баки Урманче и Габдулла Тукай в разное время обучались в одном медресе: поэт был старше на 11 лет. Несмотря на это, их пути пересекались, и будущий художник не раз видел Тукая, что позже нашло отражение в его творчестве.

На церемонии открытия присутствовал заместитель руководителя исполкома Всемирного конгресса татар Ирек Шарипов.

Он вручил Благодарственное письмо главе Псеевского сельского поселения Вильдану Мухаматгалееву за вклад в сохранение культурного наследия.

Глава Менделеевского района Роберт Искандаров подчеркнул значимость события и историческую ценность памятника.

«У бюста интересная судьба. Место это символично связано с поэтом – прежде здесь был колхоз имени Г. Тукая, а рядом располагается одноименное село. Счастлив, что нам удалось сохранить памятник с такой историей. Это было бы невозможно без участия жителей села», – отметил он.