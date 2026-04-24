В Менделеевске на площади Дворца культуры создали гигантский портрет Габдуллы Тукая

В Менделеевске в честь 140-летия со дня рождения Габдуллы Тукая представили гигантский портрет поэта. Необычную композицию показали в рамках литературно-музыкального представления на площади Дворца культуры.

Портрет поэта сложили из 200 фрагментов – каждый из них содержал изображения героев его сказок. В процессе выступления отдельные элементы «паззла» постепенно объединялись в единое полотно.

Как сообщили в управлении культуры Менделеевского района, подготовка к акции заняла несколько недель. Необходимо было нанести изображения на крупные фрагменты, выстроить участников в точной последовательности и тщательно отрепетировать каждое движение с юными артистами, чтобы в итоге получилась цельная картина.

«Сто сороковую годовщину со дня рождения Габдуллы Тукая хотелось отметить по-особенному. Его стихи знакомы нам с детства, мы любим их и хотим передать эту любовь к родному слову, к родному языку будущим поколениям. Поэтому и родилась идея акции с участием детей. Это участники наших творческих коллективов “Шаян”, “Кристалл”, “Очарование”, “Шатлык”. Акция произвела большое впечатление и на зрителей, и на самих участников», – отметил глава Менделеевского района Роберт Искандаров.