Жители Лаишевского района проводили мобилизованных земляков

Жители Лаишевского района Татарстана проводили мобилизованных земляков на сборный пункт в Казань. С раннего утра в спортзале Лаишевского технико-экономического техникума собрались члены семей, родные и друзья призванных из запаса, пишет газета «Камская новь».

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов пожелал землякам удачи и заверил, что семьям мобилизованных будет оказана поддержка. «Вопрос поддержки семей и детей, призванных по мобилизации, у нас в приоритете. Вы служите на благо Родины. Мы в тылу будем опекать ваших родных и близких», — заверил руководитель муниципалитета.

Военком Лаишевского района Александр Афанасьев также выступил с краткой напутственной речью и подчеркнул, что мобилизованным предстоит серьезная подготовка.

«Огромная просьба, максимально прислушиваться к своим командирам и освоить все навыки, необходимые для выживания в полевых условиях. Время на подготовку и обучение — это не отдых! Вам предстоит защищать нашу Родину. Вы снова в рядах солдат Российской армии. Это большая честь и гордость», — заявил военком.

Военком объявил выступление местной жительницы Юлии Плескач, которая, по его словам, сама выразила желание спеть. Под песню Виктора Цоя «Кукушка» лаишевцы на прощание обнялись с родными.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сын военкома Лаишевского района Евгений Афанасьев ушел добровольцем на фронт.

Специальную военную операцию на Украине инициировал Президент РФ Владимир Путин, она началась 24 февраля этого года. О проведении в стране частичной мобилизации российский лидер объявил 21 сентября. Президент РТ Рустам Минниханов 21 октября поручил отменить решения о призыве из запаса мужчин, имеющих на иждивении троих детей в возрасте до 16 лет.