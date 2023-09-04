Жители Кировского района Казани на сутки останутся без воды

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В некоторых домах Кировского района Казани на сутки отключат воду. Причиной временных неудобств станет переврезка участка водопровода в зоне реконструкции Горьковского шоссе.

Водоснабжение прекратится в 9 утра 7 сентября и восстановится в 9 утра следующего дня. На этот период без воды останутся жители следующих домов:

— Горьковское шоссе, дома №100, 100 корп.1,2; 101, 102, 103, 106, 118, 118а, 118а корп.1,2,3,4; 121, 121а, 124, 132, 132/1, 154а, 160, 160а, 160Б, 160 корп.1; 160 корп.2; 164, 164а,

— Озеро Глубокое, дома №1, 2, 2а, 4а, 8,

— Озеро Лебяжье, дома №1, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 3а,Б; 3 корп.1; 3а корп.1; 4а, 5, 5а, 6, 7, 7а, 7Б, 8а, 9а, 9а/1, 10, 11, 11а, 11Б, 12,

— поселок Залесный.

Жители домов, попавших в зону отключения, могут подать заявки на подвоз воды по номеру +7(843)231-62-60. Исходя из них «Водоканал» будет направлять автоцистерны с водой.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что движение на одном из участков Горьковского шоссе ограничено до конца года.