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На участке Горьковского шоссе в Казани до конца года ограничат движение
Участок Горьковского шоссе в Кировском районе Казани будет недоступен для движения автомобилистов до конца этого года. Временные неудобства связаны со строительством надземного пешеходного перехода, рассказали в мэрии.
Ограничительный режим будет действовать с 24 августа до 30 декабря в районе здания №47к1 в направлении движения в сторону улицы Можайского.
Ранее также сообщалось, что до конца года будет ограничено движение на пересечении Горьковского шоссе с ул. Фрунзе, Болотникова и Восстания.
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