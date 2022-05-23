Жители двух казанских поселков 26 мая останутся без газоснабжения

Ряд домов Авиастроительного и Советского районов Казани 26 мая останутся без газоснабжения. Временные трудности связаны с капремонтом газораспределительного пункта в поселке Щербаково и техническими работами на другом объекте в поселке Константиновка.

Так, в Константиновке подача газа будет отключена с 8 утра 26 мая до окончания работ на следующий день в домах, расположенных по улицам Зеленая, Ноксинская, Односторонняя, Советская, Школьная, Южная и Юности.

В Щербакове с 8 утра 26 мая и до окончания работ 27-го числа газоснабжение будет отсутствовать в домах, расположенных по улицам Дачная, Зеленая, Лесная, Молодежная, Новая, Ноксинская, Обочная, Речная, Садовая и Центральная.

Казанцев просят закрыть краны перед газовыми приборами, а при их повторном пуске — проветрить помещение, проверить наличие тяги в дымоходе и обеспечить доступ сотрудникам газовой службы, сообщили в городском Комитете ЖКХ.

Если в доме появляется запах газа, необходимо немедленно прекратить пользоваться газовыми приборами, перекрыть краны, проветрить и покинуть помещение. Также нужно позвонить в аварийную газовую службу (04, 104 — с мобильного и 112).