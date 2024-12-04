Жители казанского дома на ул.К.Наджми боятся его разрушения

Жильцы казанского дома № 24/20 по улице Кави Наджми, построенного еще в XIX веке, опасаются разрушения здания. Они жалуются, что неоднократно обращались в местную УК, но компания никак не отреагировала.

«Сколько мы не обращались, все бестолку. Мы со счету сбились, сколько раз мы писали жалобы, сейчас как-то все уже смирились, что будем доживать в этом доме, но, главное, то что жильцы должны сами составить проект ремонта и найти источники финансирования, это очень смешно», – рассказал жилец дома Эдуард Скворцов, его слова приводит «Вести Татарстан».

Отмечается, что следующий капремонт здания запланирован на 2043 год. Жильцы опасаются, что до этого срока здание без ремонта не достоит. Поэтому они своими силами пытаются обслуживать здание.

Ранее глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин сообщил, что в республике завершили капитальный ремонт 734 многоквартирных жилых домов из 749, включенных в программу этого года. Выполнение строительно-монтажных и сезонных видов работ составляет 99,7%.