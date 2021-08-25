Ильсур Метшин решил приобрести дворнягу на акции в парке Горького

В ближайшее воскресенье в казанском парке Горького пройдет акция «Найди нового друга», на которой горожане смогут взять домой собаку из приюта. Приобрести нового питомца на мероприятии намерен мэр Казани Ильсур Метшин. Об этом он заявил сегодня за «круглым столом» по вопросам общественного обращения с животными.

«Последую вашим рекомендациям. У меня все семь собак породистые, от заводчиков. Вот я приведу дворнягу в воскресенье, посмотрю на ее реакцию. Может, она будет вилять хвостом. Я приезжаю домой частенько, когда семья спит. Может, она меня будет встречать не так, как ретривер. Он подходит, тихонько трется о колено», — сказал мэр Казани в ответ на рассказ одной из участниц «круглого стола» о дружелюбности беспородных собак.

Метшин отметил, что он — владелец собак со стажем. У него на протяжении 16 лет жил голден ретривер. Сейчас у градоначальника в разных домах живет семь четвероногих питомцев, в числе которых ретривер, лабрадор, три немецкие овчарки и Акита-ину.

Первая акция «Найди нового друга» была организована Дирекцией парков и скверов по поручению мэра Казани Ильсура Метшина в Горкинско-Ометьевском парке 18 июля. Из приюта «Зооцентр» на встречу с казанцами тогда привезли 12 питомцев самых разных возрастов — как двухмесячных щенков, так и взрослых собак. По итогам акции шесть четвероногих обрели дом, еще двух питомцев забрали из приюта в последующие дни.