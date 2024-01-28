Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Жители Казани уже сдали на переработку более 2 тыс. новогодних елок
Жители столицы Татарстана сдали на переработку свыше 2 тыс. хвойных деревьев, оставшихся после празднования Нового года. Об этом сообщается на странице городской администрации в социальной сети «ВКонтакте».
Акция «Елки-палки», о которой ранее сообщал «Татар-информ», продлится до 31 января. Перед тем, как сдать елку или сосну в один из пунктов сбора, дерево необходимо очистить от игрушек, мишуры, конфетти, серпантина, гирлянд и других украшений или упаковки.
После окончания сбора деревьев УК «ПЖКХ» отвезет их на комплекс по сортировке отходов. Там их измельчат в щепу для дальнейшего использования при благоустройстве, удобрении почвы или обустройстве дорожек.
Перечень пунктов приема также выложен на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»