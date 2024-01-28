Жители Казани уже сдали на переработку более 2 тыс. новогодних елок

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Жители столицы Татарстана сдали на переработку свыше 2 тыс. хвойных деревьев, оставшихся после празднования Нового года. Об этом сообщается на странице городской администрации в социальной сети «ВКонтакте».

Акция «Елки-палки», о которой ранее сообщал «Татар-информ», продлится до 31 января. Перед тем, как сдать елку или сосну в один из пунктов сбора, дерево необходимо очистить от игрушек, мишуры, конфетти, серпантина, гирлянд и других украшений или упаковки.

После окончания сбора деревьев УК «ПЖКХ» отвезет их на комплекс по сортировке отходов. Там их измельчат в щепу для дальнейшего использования при благоустройстве, удобрении почвы или обустройстве дорожек.

Перечень пунктов приема также выложен на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».