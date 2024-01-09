В Казани пройдет акция по сбору новогодних елок на переработку

С 13 по 31 января на территории одного из торговых центров Казани пройдет акция по сбору новогодних елок. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.

Собранные деревья будут направлены на переработку, а полученное сырье использовано для мульчирования растений в парках и скверах города.

Деревья будут приниматься без мишуры и украшений. Для сбора УК «ПЖКХ» установит специальный контейнер напротив центрального входа в здание №141 по проспекту Победы.

Кроме того, в период с 13 по 20 января прием хвойных деревьев будет вестись в удобных локациях поблизости от других казанских ТЦ. Акция получила название «Елки-палки».