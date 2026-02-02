Жители Казани спасли ястреба-перепелятника и летучую мышь

Жители столицы Татарстана спасли двух диких животных – ястреба-перепелятника и летучую мышь. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

В Приволжском районе Казани жители одного из домов заметили во дворе хищную птицу, которая не могла взлететь. В спасательной операции принял участие весь двор. Когда птицу удалось поймать, горожане позвонили специалистам профильного ведомства.

Представители госкомитета прибыли на место, забрали птицу и осмотрели ее. Оказалось, что это ястреб‑перепелятник, который чувствует себя хорошо. Судя по всему, хищнику понадобилось время, чтобы отдохнуть и набраться сил.

Ближайшее время ястреб проведет в специализированном реабилитационном центре в Зеленодольском районе.–вплоть до полного восстановления. После этого он, возможно, вернется в естественную среду обитания.

В Вахитовском же районе Казани местный житель услышал в вентиляционной системе шипение и стрекотание. Разобрав вытяжку, он нашел обессиленную летучую мышь на роторе мотора.

Горожанин аккуратно извлек представителя отряда рукокрылых и поместил его в коробку. При этом он обеспечил зверьку необходимую влажность, налив немного воды в небольшую емкость, и создал комфортные условия, накрыв коробку плотной тканью и поставив в прохладное место.

После выходных казанец самостоятельно доставил летучую мышь в Госкомитет РТ по биоресурсам. Специалисты осмотрели ее и сказали, что она чувствует себя хорошо.

Скорее всего, животное зимовало в вентиляционной шахте. Чтобы рукокрылое восстановило силы, его передали в тот же реабилитационный центр в Зеленодольском районе, что и ястреба.

В связи с этим случаем специалисты напомнили: при обнаружении летучей мыши нужно поймать ее в перчатках, поместить в коробку и отвезти в центр помощи – многие рукокрылые не успели залечь в спячку и нуждаются в пропитании.

Ранее двух краснокнижных лебедей, не улетевших на зимовку, перевезли на экоферму в Альметьевске.