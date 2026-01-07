news_header_top
Общество 7 января 2026 15:31

Двух краснокнижных лебедей, не улетевших на зимовку, перевезли на экоферму в Альметьевске

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

На водохранилище в Альметьевске были обнаружены два лебедя-шипуна, которые не улетели на зимовку. Информация об этом поступила в Юго-Восточное управление, после чего к ситуации подключились инспекторы, сообщает Министерство экологии и природных ресурсов РТ.

Совместно с местными жителями была организована перевозка птиц. До переезда лебеди находились у экоактивиста Дениса Максимова, который обеспечивал им уход, питание и необходимые условия содержания.

В настоящее время птицы размещены на экоферме «Усадьба Нариман», где для них подготовлено постоянное место обитания.

Инспектор Юго-Восточного управления Алина Залялтдинова отметила, что подобные ситуации показывают важность неравнодушного отношения и своевременной помощи животным.

Защита краснокнижных животных соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».
#лебедь-шипун #красная книга #зимовка
