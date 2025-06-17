Жители Казани спасли раненую пустельгу

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

В Казани местные жители спасли раненую пустельгу обыкновенную (Falco tinnunculus), этот вид занесен в Красную книгу РТ. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета Татарстана по биоресурсам.

Редкую птицу обнаружили в одном из дворов Советского района города. Нашедшие пустельгу казанцы своевременно передали ее специалистам Госкомитета РТ по биоресурсам.

В ходе осмотра выяснилось, что у хищной птицы поранена лапка. Несмотря на травму, здоровью пустельги ничего не угрожает. Теперь она находится в специализированном реабилитационном центре ГБУ «Центр внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира» в Зеленодольском районе республики.

Там представителю семейства соколиных окажут необходимую помощь. Краснокнижная птица получила шанс на полное восстановление и возвращение в естественную среду обитания, отметили в госкомитете.

Пустельга обыкновенная живет в разных природных комплексах, где есть древесная растительность, а также равнинные и всхолмленные ландшафты. Увидеть ее татарстанцы могут во всех районах РТ на деревьях в старых гнездах других птиц, дуплах, скалах, береговых обрывах рек и оврагов. Прекрасно адаптируется к городской среде.