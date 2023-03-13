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Происшествия 13 марта 2023 11:17

Жители Казани сняли на видео затопленные талой водой улицы города

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Жители Казани сняли на видео затопленные талой водой улицы города
фото: очевидцы

Жители Казани делятся в соцсетях видео и фото затопленных улиц города.

Одна из записей была сделана на улице Восход. Автор ролика рассказал, что проезжая часть полностью оказалась под талой водой. Кроме того, подтопленными оказались станции зарядки для электроавтомобилей.

Фото: © очевидцы

«Зарядиться сейчас тут можно первый и последний раз», – шутит автор видео.

Также под водой оказалась одна из улиц в 10-м микрорайоне Казани. На кадрах видно, что водителям приходится снижать скорость, чтобы проехать глубокие лужи.

Фото: © Елена Рощупкина / «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня из-за огромной лужи на Тэцевской в Казани образовалась гигантская пробка.

#затопленный город #затопление улиц
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