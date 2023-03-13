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Из-за большой лужи на въезде в Казань образовалась гигантская пробка
Глубокая лужа стала причиной серьезного затора на улице Тэцевская вблизи поворота на Воронино в Казани.
На видео, которое прислали «Татар-информу» автомобилисты, видно, что водителям приходится снижать скорость, чтобы проехать затопленный участок дороги. В некоторых местах вода доходит до порогов авто.
«Ехать приходится очень медленно, на дороге помимо лужи еще ямы», – поделился с агентством один из автомобилистов.
По данным портала «Яндекс. Пробки», из-за лужи образовалась гигантская пробка – участок дороги окрашен бордовым.
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