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Руc Тат
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Происшествия 13 марта 2023 07:59

Из-за большой лужи на въезде в Казань образовалась гигантская пробка

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Из-за большой лужи на въезде в Казань образовалась гигантская пробка
фото: очевидцы

Глубокая лужа стала причиной серьезного затора на улице Тэцевская вблизи поворота на Воронино в Казани.

На видео, которое прислали «Татар-информу» автомобилисты, видно, что водителям приходится снижать скорость, чтобы проехать затопленный участок дороги. В некоторых местах вода доходит до порогов авто.

«Ехать приходится очень медленно, на дороге помимо лужи еще ямы», – поделился с агентством один из автомобилистов.

По данным портала «Яндекс. Пробки», из-за лужи образовалась гигантская пробка – участок дороги окрашен бордовым.

Фото: © скриншот

#пробки #затопление улиц
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