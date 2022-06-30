Жители Казани смогут выращивать овощи на общественных огородах во дворах

Фото: kzn.ru

Во дворах по улицам Ершова, Алексеева и Сеченова в Советском районе Казани обустроят игровые площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья и разобьют общественные огороды. Ход выполнения работ по республиканской программе «Наш двор» сегодня проинспектировал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, сообщает портал kzn.

Дворы общей площадью более 14 тыс. кв. метров расположены возле домов №47 и 51 по улице Ершова, №7 по улице Алексеева, №3, 7, 11 по улице Сеченова. Благоустраивать их начали еще весной, а сейчас рабочие кладут бордюры и засыпают дорожки щебнем, после чего приступят к укладке асфальта и ремонту тротуаров. Затем сотрудники подрядной организации должны будут установить новые фонари и различные малые архитектурные формы.

Фото: kzn.ru

Об отличиях проекта благоустройства этих дворов мэру рассказал глава администрации Советского района Роман Фатхутдинов. Помимо организации общественных огородов и детских площадок, в том числе и для детей-инвалидов, здесь заменят асфальтовое покрытие, увеличат количество парковочных мест, оборудуют зоны для тихого отдыха и площадки для спортивных занятий с воркаут-тренажерами.

«После разбивки территории и укладки асфальта жители смогут парковать автомобили во дворах на 63 местах, 16 из них — дополнительные», — пояснил руководитель района. Он сослался на пожелания местных жителей, так как, по его словам, раньше возле некоторых домов вовсе не было парковочных мест. Улучшение условий повседневной жизни должны будут почувствовать на себе свыше тысячи человек.

Глава города прошелся по двору, осмотрел территорию и пообщался с жильцами домов. «Вы как жители дома должны проявлять инициативу и предлагать то, что хотите увидеть у себя во дворе. А мы вам поможем в реализации этих идей», — заверил он казанцев.

Фото: kzn.ru

Метшин также напомнил, что посещал эти дворы осенью прошлого года, когда принималось решение о выделении АНО «Добрая Казань» собственного помещения под коворкинг на улице Сеченова. «Мы решили вместе с обустройством коворкинга благоустроить и дворы, которые давно ждали своего обновления. Еще в октябре они были заполнены нежилыми аварийными постройками, а сейчас территории преображаются на глазах и становятся уютными», — добавил он.

Республиканская программа «Наш двор» выполнена в Казани на 52,7%. Работы завершены на дворовых территориях 140 домов, а у 197 еще продолжаются. Всего по программе в столице РТ приведут в порядок территории у 466 домов. В частности, в Советском районе обновят 61 двор около 109 домов.

Программа начала реализовываться в 2020 году по решению Президента Татарстана Рустама Минниханова. За прошедшие два года в Казани благоустроены дворовые территории 890 домов, а всего по Татарстану — 2167 дворов. Программа на текущий год включает 1212 объектов. К 23 июня работы велись уже в 763 дворах, о чем сообщал «Татар-информ».