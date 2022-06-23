В Татарстане по программе «Наш двор» благоустраивается уже 50% запланированных территорий

В Татарстане ведется благоустройство более 50% территорий, вошедший в план программы «Наш двор» в 2022 году. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила куратор программы Арина Петрова.

«По программе “Наш двор” за два года благоустроено уже 2167 дворов – комфортные, уютные дворы получили уже более 66 тысяч жителей. И мы не останавливаемся: в 2022 году это 1212 объектов. Сейчас уже ведутся работы в 763 дворах республики. Это большой объем – более 50% дворов уже охвачены дорожными работами», – сказала Петрова.

Она подчеркнула, что уже второй год у жителей Татарстана есть возможность проголосовать онлайн (на сайте госуслуг РТ или в специальном сервисе опроса населения) не только за общественные пространства, но и за дворы, которые будут в приоритетном порядке благоустроены уже на следующий год. Таким образом сами татарстанцы формируют так называемый список топ-200 – перечень дворов, которые будут обновлены в следующем году.

«Именно за дворовые пространства проголосовала 121 тысяча жителей. Это большой объем, достаточно хороший результат на этот год – на 30 тысяч больше, чем в прошлом году (то есть в прошлом году в голосовании приняли участие порядка 90 тысяч жителей). Это говорит о том, что наши жители стали более информированными и, в первую очередь, что они видят результат программы уже сейчас, например в соседних дворах, у своих соседей, и хотят, конечно, чтобы программа пришла и к ним», – рассказала куратор программы «Наш двор» Фонда Института развития городов РТ.

Из 45 районов Татарстана десять вышли в лидеры по количеству проголосовавших жителей. Это, констатировала Петрова, самые крупные муниципальные образования региона. А заинтересованность и активность их жителей, подчеркнула она, обеспечит этим районам выделение большего объема финансирования на благоустройство объектов по программе «Наш двор».

«С лидерами топ-200 можно ознакомиться на сайте dvor.tatar. QR-код ведет на документ с этим списком, либо на нашем сайте можно посмотреть интерактивную карту, на ней появился новый цвет – бордовый. Он отмечает дворы, которые вошли в топ-200 2023 года. Либо еще один вариант – позвонить на горячую линию (по номеру 8-800-275-20-20), которая работает круглосуточно. Там тоже вам смогут ответить на вопрос, вошел ли ваш двор в программу», – пояснила Арина Петрова.

Спикер также отметила, что в этом году изменилась методика отбора дворов к благоустройству в топ-200. Если в прошлом году брали количество проголосовавших в пропорции к количеству квартир (при таком подходе в основном победили дворы с небольшим количеством квартир и жителей – им было легче набрать максимум по своему дому), то в этом году в победителях (в топ-200) оказались как маленькие, так и большие дворы. Для этого общий список составляли на основе перечня победивших объектов по каждому муниципальному образованию.

Петрова подчеркнула, что выбор топ-200 – это только начало пути к благоустройству. Осенью стартует этап обсуждений каждого двора с его жителями, в котором им также важно принять активное участие.