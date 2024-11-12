Жители Казани смогут приобрести новогодние елки на 20 площадках

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Жители столицы Татарстана смогут приобрести новогодние елки (и другие хвойные деревья) на 20 организованных площадках. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Торговля новогодними елками разрешена с 1 по 31 декабря, но елочные базары по традиции откроются в середине месяца. Предприниматели вправе сами принимать решение о дате начала реализации продукции, пояснили в Комитете потребительского рынка исполкома города.

Площадки по торговле новогодними елками откроются по следующим адресам:

— в Авиастроительном районе — ул. Академика Павлова, 1;

— в Вахитовском районе — ул. Бурхана Шахиди, 24 и ул. Чехова, 3/7;

— в Московском — ул. Декабристов, 114 и 150, ул. Серова, 35;

— в Ново-Савиновском — пр. Ямашева, 92а;

— в Приволжском — пр. Победы, 56, ул. Владимира Кулагина, 6, ул. Рихарда Зорге, 57, 68, 70 и 77, ул. Хусаина Мавлютова, 17, ул. Юлиуса Фучика, 49 и 105в;

— в Советском — ул. Академика Сахарова, 13а, ул. Карбышева, 15, ул. Пионерская, 9а, ул. Родины, 33а.