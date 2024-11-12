В Казани на новогоднее оформление площадки у «Чаши» потратят 18,1 млн рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На новогоднее оформление территории перед Центром семьи «Казан» власти столицы Татарстана направят более 18,1 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что подрядчик должен будет установить, а затем демонтировать новогоднюю елку (конструкцию дерева, искусственную хвою, световые гирлянды и шары). Ему также предстоит обеспечить работу иллюминации, установку и демонтаж домиков-шале, антитаранных блоков и барьерных ограждений.

«Все установленные элементы должны быть прочно закреплены и должны выдерживать нагрузку от воздействия ветра, не ограничивать зоны видимости для движения автотранспорта и не создавать угрозу (ущерб) для участников дорожного движения (пешеходов, автотранспорта)», — отмечается в описании объекта закупки.

Помимо прочего, на площадке перед «Чашей» установят две светомузыкальные инсталляции: «Ель» (конус из двух типов пикселей, каждый из которых управляется индивидуально) и «Шатер». Они будут синхронизированы друг с другом и способны работать в динамическом режиме — по заранее заложенной программе без музыки.

Подрядчик был определен накануне, 11 ноября. Конструкцию новогодней елки он должен будет смонтировать до 11 декабря, инсталляцию «Шатер» — до 18 декабря, а инсталляцию «Ель» — до 20 декабря. Демонтаж должен будет производиться по согласованию с заказчиком с 15 января по 15 февраля.

Изначально предполагалось, что затраты на новогоднее оформление территории у «Чаши» превысят 18,2 млн рублей.