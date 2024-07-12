Жители Казани смогут посмотреть «Афоню» под открытым небом в эти выходные

В субботу, 13 июля, жители Казани смогут посмотреть советский фильм «Афоня» прямо под открытым небом. Показ состоится в 20:30. Всех желающих ждут в парке у Дворца культуры им. Саид-Галиева, сообщает дирекция парков и скверов столицы РТ.

Напомним, данный фильм снял режиссер Георгий Данелия. Советский зритель впервые увидел эту картину еще в 1975-м. Фильм повествует про сантехника Афанасия Борщова (Афоня). Он проводит время бездумно и легко. Однако в один прекрасный момент мужчина влюбляется в милую и самоотверженную девушку Катю. Любовь помогает главному герою посмотреть на себя с другой стороны и иначе взглянуть на свою жизнь.

Отметим, что также в предстоящую субботу казанцы смогут посетить «Черное озеро», которое в тот день отпразднует свой юбилей. Парку исполняется 125 лет.