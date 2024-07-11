Назван спецгость, который выступит на юбилее парка «Черного озера» – парку 125 лет

Журналистка и блогер Саша Сулим – это именно тот спецгость, который выступит на Дне рождении «Черного озера». Отметим, что в этом году у парка юбилей – 125 лет. Праздник отметят уже в эту субботу, власти подготовили концертную программу.

На данном мероприятии Сулим расскажет гостям, почему тру-крайм расследования завоевали такую популярность, а также поведает об историях, связанных с парком «Черное озеро».

Планируется, что девушка выступит в 9 часов вечера. А до этого, в 7 часов вечера, казанцам прочтут историческую лекцию. Они смогут послушать краеведа и историка, автора книги «Казань из окон трамвая» Алексея Клочкова. Еще в парке проведут в этот день различные акции. На юбилей казанского парка в центре города ждут всех желающих, пишет пресс-служба дирекции парков и скверов столицы РТ.

Напомним, первый раз о «Черном озере» упоминали еще во второй половине XVIII века. Именно тогда вышел в свет первый регулярный план Казани. Тогда данный парк обозначили как Черноозерский сад.

При этом благоустраивать парк начали лишь в 1829 году. Тогда рабочие очистили озеро, сделали главные аллеи.

Тру-крайм — это документальный жанр массовой культуры, который рассказывает о реальных преступлениях: как и зачем их совершили, кто пострадал, как искали виновника

фото: Дирекция парков и скверов Казани