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Назван спецгость, который выступит на юбилее парка «Черного озера» – парку 125 лет
Журналистка и блогер Саша Сулим – это именно тот спецгость, который выступит на Дне рождении «Черного озера». Отметим, что в этом году у парка юбилей – 125 лет. Праздник отметят уже в эту субботу, власти подготовили концертную программу.
На данном мероприятии Сулим расскажет гостям, почему тру-крайм расследования завоевали такую популярность, а также поведает об историях, связанных с парком «Черное озеро».
Планируется, что девушка выступит в 9 часов вечера. А до этого, в 7 часов вечера, казанцам прочтут историческую лекцию. Они смогут послушать краеведа и историка, автора книги «Казань из окон трамвая» Алексея Клочкова. Еще в парке проведут в этот день различные акции. На юбилей казанского парка в центре города ждут всех желающих, пишет пресс-служба дирекции парков и скверов столицы РТ.
Напомним, первый раз о «Черном озере» упоминали еще во второй половине XVIII века. Именно тогда вышел в свет первый регулярный план Казани. Тогда данный парк обозначили как Черноозерский сад.
При этом благоустраивать парк начали лишь в 1829 году. Тогда рабочие очистили озеро, сделали главные аллеи.
фото: Дирекция парков и скверов Казани
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