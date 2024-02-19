Жители Казани рассказали об эмоциях, которые вызывают у них «Игры будущего»

Торжественное открытие международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» состоится 21 февраля, хотя состязания уже начались сегодня. Церемонию посетят Президент России Владимир Путин и лидеры ряда иностранных государств, а амбассадором выступит певец Егор Крид. Жители столицы Татарстана поделились эмоциями, которые вызывает у них это событие на стыке спорта и компьютерных технологий.

«Насколько мне известно, привлекли более 2 тыс. волонтеров со всей страны, выделили несколько миллиардов рублей для проведения игр, а также пригласили звезд российского спорта и нынешних кумиров молодежи. Очень бы хотелось воочию увидеть турниры, побывать на концерте любимого Егора Крида, но, к сожалению, придется на это смотреть на экране телевизора. Я горда за нашу страну и несказанно рада, что такое событие происходит именно в нашем городе», — заявила студентка Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета Ангелина Голышева.

Девушка уверена, что основная цель «Игр будущего» — «гармоничное развитие общества». Формат является уникальным, такие соревнования проводятся впервые в истории.

«Я отношусь к „Играм будущего” с большим интересом. Считаю, что технологии в игровой индустрии могут принести много положительных возможностей для развития. Игры могут стать не только развлечением, но и обучением, вроде тренировки навыков или развития креативности. Узнал об этом мероприятии из чата с одногруппниками: они там обсуждали, что Путин приезжает, Аршавин (футболист Андрей Аршавин — прим. Т-и) и другие. Меня впечатлило то, какие виды игр могут быть представлены в „Играх будущего”, то есть их количество, для каждого подобрано свое», — рассказал студент КНИТУ (КАИ) Никита Буракшаев.

Ксения Петрова, которая тоже учится в КНИТУ (КАИ), убеждена, что «Игры будущего» — новая возможность чего-то необычного, с большим уклоном на IT-сферу. Об играх девушка узнала от одногруппников, которые планируют посетить мероприятие. Ксению смогли заинтересовать фиджитал-единоборства, так как она сама спортсменка.

«Я считаю, что „Игры будущего” могут вывести инновации на новый уровень. Я думаю, что благодаря этим играм мы найдем больше специалистов в IT-сфере, которые помогут нашей стране в ее раскрутке», — отметила Петрова. Студентка посоветовала сходить на соревнования всем, у кого есть такая возможность, ведь наверняка пришедших будет ждать что-то захватывающее.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» официально откроется в Казани 21 февраля и продлится вплоть до 3 марта. Президент России Владимир Путин назвал эти соревнования по киберспорту самыми масштабными в мире. Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что «Игры будущего» и предстоящие Игры стран БРИКС в Казани оставят огромный след в истории.