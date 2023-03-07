Жители Казани потратят на подарки к 8 Марта почти в два раза больше, чем на цветы

В этом году жители столицы Татарстана готовы потратить 4,5 тыс. рублей на подарки к Международному женскому дню и заметно меньше, 2,5 тыс. рублей, на цветы. Это следует из опроса, проведенного сервисом SuperJob.

В целом на цветы и подарки казанцы потратят в текущем году 7 тыс. рублей — на 700 рублей меньше, чем в прошлом, 2022-м, но на 600 рублей больше, чем в 2021-м.

При этом средний россиянин готов потратить на подарки 3,6 тыс. рублей, а на цветы — 3 тыс. рублей. У мужчин праздничный бюджет будет больше (4,1 тыс. рублей на подарки и 3,3 тыс. на цветы), у женщин — меньше (3 тыс. и 2,4 тыс. рублей соответственно).

Кроме того, больше остальных готовы тратиться на подарки к 8 Марта представители молодежи до 24 лет (в среднем — 4 тыс. рублей), а на цветы — люди в возрасте от 25 до 34 лет (3,3 тыс. рублей). «Чем выше доход россиян, тем дороже им обходится Международный женский день», — констатируют аналитики сервиса.

Вместе с тем по сравнению с прошлым годом средние траты на подарки уменьшились на 400 рублей, тогда как траты на цветы выросли на 300 рублей. В этом году букеты обходятся россиянам дороже, чем когда-либо (об этом можно прочитать в материале «Татар-информа» «Тут и пандемия, Европа закрылась»: владельцы цветочного бизнеса взвинтили цены к 8 Марта), а подарки были самыми дорогими в прошлом, 2022 году.

Самые дорогие подарки приобретают жители Москвы, Красноярска (в среднем по 5 тыс. рублей), Казани (4,5 тыс.) и Екатеринбурге (4,4 тыс.), а самые бюджетные — в Нижнем Новгороде и Перми (по 3,5 тыс.). Наиболее дорогими цветы будут в Москве (3,5 тыс. рублей) и Красноярске (3,3 тыс.), тогда как наиболее дешевыми — также в Перми (2,4 тыс.).

Стоит также отметить, что мужчины чаще всего дарят подарки и цветы на 8 Марта своим женам (28%), матерям (17%) и дочерям (9%), а женщины — матерям (36%), родным (10%), дочерям (8%) и подругам (7%).

Впрочем, всё больше жителей России отказывается от традиции вручать презенты на гендерные праздники — 23 Февраля и 8 Марта. В этом году 39% мужчин не собираются делать подарки и дарить букеты в Международный женский день — это больше, чем когда-либо. Среди женщин число тех, кто не планирует никого одаривать, достигает 40%.

Опрос проводился с 28 февраля по 3 марта 2023 года в 397 населенных пунктов всех федеральных округов. Его участниками стали 1600 экономически активных респондентов старше 18 лет.