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«Тут и пандемия, Европа закрылась»: владельцы цветочного бизнеса взвинтили цены к 8 Марта
Традиционно в Международный женский день принято дарить дамам цветы. Однако, логистические трудности вызвали рост цен на самый популярный 8 Марта подарок. Какими цветами порадовать женщин, сколько стоит купить букет и как определиться с его размером – в материале «Татар-информа».
Средняя стоимость выросла на 13%
Росстат посчитал, что средняя стоимость одного свежесрезанного цветка в Татарстане в январе 2023 года составила почти 160 рублей – это на 13% больше, чем годом ранее.
Корреспондент изучил цены в цветочных магазинах. Некоторые продавцы утверждают, что оставили расценки на уровне прошлого года. Некоторые не скрывают, что стоимость взлетела вдвое. Основной причиной роста цен на цветы они называют удорожание логистики и увеличение закупочных цен. Например, цветы в Голландии подорожали из-за повышения цен на отопление в стране.
Директор Горзеленхоза Набережных Челнов Азамат Вильданов рассказал, что стоимость луковиц голландских тюльпанов увеличилась на 30-40%, что также отразилось на стоимости самих тюльпанов.
Продавцы магазинов также отметили, что география поставок за прошедший год практически не изменилась. В числе основных поставщиков цветов остаются Голландия и Эквадор, а также местные производители. К примеру, мэрия Набережных Челнов недавно сообщала, что в теплицах Горзеленхоза города к Международному женскому дню вырастили 120 тысяч тюльпанов двадцати разных сортов.
На 30% дороже, чем в начале года
Ирина Пеплова из магазина «Цветы от Юлии» на Московском рынке Казани рассказала, что за прошедший год стоимость закупки у поставщиков выросла, но магазин решил сохранить цены на прежнем уровне. Так, один тюльпан можно купить за 100 рублей, розы – от 200 до 350 рублей в зависимости от сорта, а цена на готовые сборные букеты стартует от 800 рублей.
Однако стоимость цветов в некоторых салонах подскочила почти в два раза. Работница цветочного салона «Чэчэклэр» в Дербышках отметила, что цена среднего букета в этом году составит порядка 1,5-2 тыс. рублей, при том что в прошлом такие же букеты стоили в пределах 1 тыс. рублей.
«Цены, можно сказать, выросли в два раза. Тут и пандемия, и СВО, и то, что Европа закрылась. За все время, что я работаю, таких цен никогда не было», – заявила она.
Найти цветы можно и дешевле. В магазинах Казани стоимость тюльпанов начинается от 70 рублей за штуку, роз – от 120 рублей, а готовых букетов – от 1 тыс. рублей.
Отметим, что в марте стоимость цветов ежегодно достигает пиковых значений. В прошлом году, по данным Росстата, средние цены на один цветок поднялись на 30% – со 140 рублей в январе до 180 в марте, после чего начали постепенно снижаться. Если в этом году сохранится такая же динамика, то средняя стоимость одного цветка окажется в районе 210 рублей.
«Тюльпаны вне конкуренции»
«8 Марта можно также назвать Днем тюльпанов, потому что они находятся вне конкуренции. Следующие по популярности, конечно же, розы и готовые букеты», – заявила Ирина Пеплова.
Она рассказала, что чаще всего мужчины на 8 Марта приобретают 15 тюльпанов. То есть средний чек колеблется в районе 1,5 тыс. рублей при стоимости одного цветка в 100 рублей. «Кто-то берет 5 тюльпанов, тоже красиво смотрится, а кто-то может и букет из 51 тюльпана взять, но в итоге средняя цена 1,5 тыс. рублей и получается», – сказала она.
Если же покупать розы, их чаще всего покупают по 5-11 штук. Стоимость такого букета будет в диапазоне 1-5 тыс. рублей, в зависимости от сорта цветов и их количества.
Самые популярные сборные букеты чаще всего включают в себя розы, хризантемы и альстромерии. Стоимость такого букета начинается от 1,5 тыс. рублей.
Как определиться с количеством цветов?
Существует так называемый язык цветов, в котором важную роль играет количество бутонов в букете. Подарить даже одну розу в целлофане так же нормально, как и сто одну, – такой подарок указывает на желание продолжать отношения. Хотя от целлофана, по словам самих девушек, лучше отказаться и заменить его на бумажную упаковку или же просто перевязать букет лентой.
Традиция дарить нечетное количество цветов зародилась еще с языческих времен. Считалось, что четные числа символизируют завершенность жизненного цикла, а нечетные, наоборот, продолжение.
Букет, состоящий из трех цветков, указывает на уважение и говорит о том, что человек настроен на романтику. Кроме того, такой букет можно смело вручать родственницам в знак нежности и признательности.
Однако флористы рекомендуют составлять букеты из пяти цветков и больше. Такой подарок говорит женщине, что она единственная и неповторимая для дарителя.
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