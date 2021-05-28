Жители Казани отпраздновали Международный день соседей на бульваре «Белые цветы»

Сегодня жители Казани на бульваре «Белые цветы» отпраздновали Международный день соседей. Акции инициировали татарстанские активисты «Школы грамотного потребителя» — проекта партии «Единая Россия».

Главной целью мероприятия было объединить соседей в дружное сообщество. «Мы иногда даже не знаем, кто живет с нами по соседству. Такие праздники объединяют, а сообща решать вопросы ЖКХ намного проще. Люди должны знать, с кем они живут, к кому обращаться в случае необходимости», — прокомментировал акцию региональный координатор «Школы грамотного потребителя» Дмитрий Романов.

Депутат Госсовета Татарстана Марат Нуриев убежден, что подобные акции должны проводиться в каждом дворе. «Я родился и вырос в деревне, и у нас на селе добрососедские отношения хорошо развиты и поддерживаются. Такую практику нужно прививать в городах», — заявил он.

На празднике выступали различные творческие коллективы, работали аниматоры, дети и взрослые могли принять участие в тематических и командообразующих конкурсах, рассказали организаторы акции.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что бульвар «Белые цветы» первым в России стал обладателем международной премии EDRA Great Places Awards. Он был отмечен в категории «Планирование пространства».