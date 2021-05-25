Бульвар «Белые цветы» первым в России стал обладателем премии EDRA Great Places Awards

Казанский бульвар «Белые цветы» стал первым российским общественным пространством, отмеченным международной премией EDRA Great Places Awards. Церемония награждения состоялась 23 мая в Детройте, сообщают разработчики проекта.

Премия вручается по инициативе международной ассоциации средовых исследований и социально-ориентированного проектирования Environmental Design Research Association (EDRA). В качестве ее партнера выступает Project for Public Spaces из Нью-Йорка — ведущая организация практиков трансформации городских публичных пространств в центры активности местных сообществ.

Как правило, жюри премии награждает лучшие реализованные проекты развития территорий на стыке различных областей дизайна и исследований. При этом учитываются средовой подход, вовлечение местного сообщества в принятие решений и успешный опыт эксплуатации.

«Белые цветы» получили почетный приз в категории «Планирование пространства». «Проект и культурно, и экологически обоснован, продуман функционально для разных

групп жителей. Когда вместо парковки появился парк, пришли новые инициативы и дополнительные инвестиции, в том числе частные, потому что процесс проектирования был открыт для всех и позволял включаться», — объяснили свое решение члены жюри.

Бульвар «Белые цветы» располагается вдоль улицы Абсалямова (название парка — отсылка к известной книге татарского писателя). Его проект разработан совместно с жителями района в 2018 году. Здесь был заново сформирован ландшафт, завезена плодородная земля, высажено около тысячи деревьев и многолетних кустарников. На территории предусмотрены различные пространства для разнообразных мероприятий.