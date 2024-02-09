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Жители Казани отблагодарили дворника домашней выпечкой за уборку снега
В столице Татарстана жители дома №121 по улице Рихарда Зорге поблагодарили дворника за уборку снега. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Вахитовского и Приволжского районов города.
Чтобы отблагодарить дворника Дильшата за добросовестный труд, горожане вынесли ему термос с горячим чаем и треугольниками.
Позднее пресс-служба Советского района Казани отчиталась, что сотрудники районной администрации вышли на помощь коммунальным службам. Чиновники расчистили тротуары с детской площадкой на прогулочной зоне по улице Заря вблизи от железнодорожных путей.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня на региональных дорогах Татарстана работали почти 500 единиц снегоуборочной техники.
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