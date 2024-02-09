На региональных дорогах Татарстана работают почти 500 единиц снегоуборочной техники

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

На региональных дорогах Татарстана сейчас работают 497 единиц снегоуборочной техники. Израсходована 3 141 тонна песко-соляной смеси, 83 тонны чистой соли в рамках текущего зимнего содержания автодорог, рассказали в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

«На объектах авиации, водного, железнодорожного транспорта, на мостах через реки Волга и Кама обстановка в норме», – сказано в сообщении.

При возникновении нештатных ситуаций на дороге татарстанцы и гости республики могут обратиться за помощью по телефонам 8(843)5333888 (дежурная часть Госавтоинспекции МВД по РТ), 8(843)2919191 (диспетчерская служба министерства).