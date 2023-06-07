Жители Иннополиса проехали на беспилотном такси более 60 тысяч раз

Более 60 тысяч поездок на роботакси совершили жители Иннополиса по данным на сегодняшний день. Это беспилотные машины, на которых в целом пассажиры проехали уже больше 24 миллионов километров.

В Иннополисе роботакси запустили в 2018 году в рамках проведения первых испытаний, затем этот же проект реализовали в Москве. Так, сегодня стало известно, что в тестовом режиме сервис заработал в одном из столичных районов – Ясенево.

«С 2018 года роботакси совершили больше 60 тысяч поездок в Иннополисе. Каждую — как в Иннополисе, так и в Ясенево — контролирует водитель-испытатель», – напоминают создатели проекта в своем в телеграм-канале.

Сервисом заказа роботакси управляет искусственный интеллект.

В конце прошлого года «Татар-информ» сообщал, что в Иннополисе работают 8 беспилотных машин и 15 роботов-доставщиков. Это второй город в мире и первый в Европе, из тех, в которых запустили сервис беспилотных такси.