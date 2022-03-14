Жители Еревана поддержали российскую спецоперацию на Украине

У здания посольства РФ в Ереване проходит акция в поддержку специальной военной операции на Украине, сообщает корреспондент РИА Новости.

Местные жители собрались около дипмиссии с армянскими и российскими флагами.

«Я поддерживаю все действия Российской Федерации... Я не называю это войной, так как это освобождение украинского народа от неофашизма, тех сил, которые усердно за эти годы разрушали постсоветские страны и пытались диктовать народам свою повестку», – высказался бывший депутат парламента Армении Арагац Ахоян.

Он отметил, что Россия преодолеет все трудности, связанные с санкциями, и эта ситуация станет стимулом к развитию местного производства.

Напомним, 23 февраля руководство самопровозглашенных ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, многие страны Запада осудили это решение и начали ужесточать антироссийские санкции.

Ранее массовые демонстрации в поддержку России прошли в Сирии.